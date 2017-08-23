Цена топового универсала Lada Vesta Cross превысит 800 тыс рублей

Стоимость седана Lada Vesta начинается с 550 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Цена максимальной комплектации универсала Lada Vesta Cross будет больше 800 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на РИА Новости сообщает «Российская газета».

«Lada Vesta SW будет немного дороже в базовой версии и еще немного дороже для версии Сross. Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1,8 литра будет стоить дороже 800 тысяч», - рассказал изданию президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

По словам руководителя предприятия, производство универсалов Lada Vesta начнут в ближайшее время, а продажи новинки стартуют в конце 2017 года.

Стоимость седана Lada Vesta начинается с 550 тыс. рублей.