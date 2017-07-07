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      Вторая конференция по развитию производственных систем прошла в КОМОС ГРУПП

      19:03, 07 июля, 2017
      19:03, 07 июля, 2017
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      #развитие\n#Андрей Шутов\n#КОМОС ГРУПП\n#производство
      Фото: facebook.com/komosgroup
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      Более 200 человек со всех предприятий и производственных площадок агрохолдинга обменивались опытом, выслушивали экспертов и приводили примеры собственных успехов.

      Ижевск. Удмуртия. «КОМОС ГРУПП» уже во второй раз собрал специалистов по развитию производственных систем на конференцию. Более 200 человек со всех предприятий и производственных площадок агрохолдинга обменивались опытом, выслушивали экспертов и приводили примеры собственных успехов в деле сокращения потерь на конкретных рабочих местах.

       «Мы закончили такую среднюю школу бережливого производства. Нам удалось обучить очень большое количество людей. Это и рядовые сотрудники и мастера и конечно руководители разных уровней. И не только обучить теоретически, но и попробовать уже в течении полутора лет на практике., - отметил Алексей Пьянков, первый заместитель генерального директора – финансовый директор ООО «КОМОС ГРУПП». - И сегодня мы по сути переводим эту систему в боевой режим. Для этого необходимо придать этой работе систематический характер».

      С момента старта программы (а это произошло в конце 2015 года) на предприятиях проведена огромная образовательная работа, не только среди руководителей, но и среди рядовых сотрудников. Первые результаты не заставили себя долго ждать. Уже по результатам 2016 года отмечен рост экономической эффективности почти всех предприятий холдинга, где с должным вниманием относятся к развитию производственных систем.

      «Главный итог – он промежуточный, он постоянный – будем работать, - подвел результаты конференции Андрей Шутов, управляющий ООО «КОМОС ГРУПП». – Этим воздухом мы будем дышать каждый день. Это будет один из наших обрядов, ритуалов. Это как зубы чистить.  Надо делать каждый день.  Заниматься бережливым производством. Смотреть на производство, входить в «гембу». Чувствовать, чем живут люди. Чувствовать проблематику и устранять внутренние трения.»

      В завершение мероприятия прошло награждение лучших кайдзен-команд агрохолдинга за достигнутые успехи. Лучшей оказалась команда Кезского сырзавода. Решением руководства ООО «КОМОС ГРУПП» лучшие из лучших отправятся в тур по Италии.

      II конференция по развитию производственной системы ООО "КОМОС ГРУПП"

      II конференция по развитию производственной системы ООО "КОМОС ГРУПП" Описание для ютьюба: 7 июля 2017 года в Ижевске прошла II конференция по развитию производственной системы агрохолдинга "КОМОС ГРУПП". Участники конференции - представители всех предприятий холдинга - в ходе мероприятия рассмотрели примеры развития производственных систем на площадках, обменялись опытом по внедрению эффективных практик с высоким экономическим эффектом.

      19:03, 07 июля, 2017
      157
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      #развитие\n#Андрей Шутов\n#КОМОС ГРУПП\n#производство

       

       

       

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