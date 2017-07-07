Вторая конференция по развитию производственных систем прошла в КОМОС ГРУПП

Более 200 человек со всех предприятий и производственных площадок агрохолдинга обменивались опытом, выслушивали экспертов и приводили примеры собственных успехов.

Ижевск. Удмуртия. «КОМОС ГРУПП» уже во второй раз собрал специалистов по развитию производственных систем на конференцию. Более 200 человек со всех предприятий и производственных площадок агрохолдинга обменивались опытом, выслушивали экспертов и приводили примеры собственных успехов в деле сокращения потерь на конкретных рабочих местах.

«Мы закончили такую среднюю школу бережливого производства. Нам удалось обучить очень большое количество людей. Это и рядовые сотрудники и мастера и конечно руководители разных уровней. И не только обучить теоретически, но и попробовать уже в течении полутора лет на практике., - отметил Алексей Пьянков, первый заместитель генерального директора – финансовый директор ООО «КОМОС ГРУПП». - И сегодня мы по сути переводим эту систему в боевой режим. Для этого необходимо придать этой работе систематический характер».

С момента старта программы (а это произошло в конце 2015 года) на предприятиях проведена огромная образовательная работа, не только среди руководителей, но и среди рядовых сотрудников. Первые результаты не заставили себя долго ждать. Уже по результатам 2016 года отмечен рост экономической эффективности почти всех предприятий холдинга, где с должным вниманием относятся к развитию производственных систем.

«Главный итог – он промежуточный, он постоянный – будем работать, - подвел результаты конференции Андрей Шутов, управляющий ООО «КОМОС ГРУПП». – Этим воздухом мы будем дышать каждый день. Это будет один из наших обрядов, ритуалов. Это как зубы чистить. Надо делать каждый день. Заниматься бережливым производством. Смотреть на производство, входить в «гембу». Чувствовать, чем живут люди. Чувствовать проблематику и устранять внутренние трения.»

В завершение мероприятия прошло награждение лучших кайдзен-команд агрохолдинга за достигнутые успехи. Лучшей оказалась команда Кезского сырзавода. Решением руководства ООО «КОМОС ГРУПП» лучшие из лучших отправятся в тур по Италии.