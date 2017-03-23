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      Ижевский универсал Lada Vesta заметили на дорогах Тольятти

      09:10, 23 марта, 2017
      Ксения Чернова
      09:10, 23 марта, 2017
      Ксения Чернова
      169
      0
      #авто\n#промышленность\n#Ижевск\n#Самарская область\n#АвтоВАЗ
      Фото: vk.com/avtoperm
      169
      0

      В Сети появились «уличные» фото нового автомобиля.

      Тольятти. Самарская область. Ижевский универсал Lada Vesta заметили на дорогах Тольятти. Как пишет ИС «Тольятти-Новости», снимки новой модификации авто сделал на Южном шоссе города один из интернет-пользователей.

      В объектив фотокамеры попала пятидверная «Лада Веста», оклеенная камуфляжной пленкой в цвете «Лайм» с нанесенным узором. По всей видимости, автомобиль выехал на тест-драйв.

      Напомним, производство Lada Vesta SW стартует в летом этого года. К дилерам первые машины начнут поступать к сентябрю.

      Пилотный образец универсала представили в Ижевске в начале марта. Он продемонстрировал хорошие показатели, в том числе жесткость кузова, которая влияет на снижение шумов и вибраций. По этому показателю универсал приблизили к седану «Весты».

      Двигатели универсалу, скорее всего, достанутся от седана, который также производят в Ижевске.

      По предварительным данным, цена авто будет чуть выше 800 тыс. рублей.

      09:10, 23 марта, 2017
      Ксения Чернова
      169
      0
      #авто\n#промышленность\n#Ижевск\n#Самарская область\n#АвтоВАЗ
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