В Сети появились «уличные» фото нового автомобиля.

Тольятти. Самарская область. Ижевский универсал Lada Vesta заметили на дорогах Тольятти. Как пишет ИС «Тольятти-Новости», снимки новой модификации авто сделал на Южном шоссе города один из интернет-пользователей.

В объектив фотокамеры попала пятидверная «Лада Веста», оклеенная камуфляжной пленкой в цвете «Лайм» с нанесенным узором. По всей видимости, автомобиль выехал на тест-драйв.

Напомним, производство Lada Vesta SW стартует в летом этого года. К дилерам первые машины начнут поступать к сентябрю.

Пилотный образец универсала представили в Ижевске в начале марта. Он продемонстрировал хорошие показатели, в том числе жесткость кузова, которая влияет на снижение шумов и вибраций. По этому показателю универсал приблизили к седану «Весты».

Двигатели универсалу, скорее всего, достанутся от седана, который также производят в Ижевске.

По предварительным данным, цена авто будет чуть выше 800 тыс. рублей.