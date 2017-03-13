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Новости Удмуртии

Пилотный образец Lada Vesta универсал представили в Ижевске

10:48, 13 марта, 2017
Яна Шамаева
10:48, 13 марта, 2017
Яна Шамаева
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#авто\n#Ижевск\n#АвтоВАЗ\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#автомобиль
Фото: пресс-служба ОАО «АвтоВАЗ»
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По предварительным данным производство авто начнут в конце лета или в начале осени 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске представили пилотный образец универсала Lada Vesta. Как пишет информационное агентство Regnum, по предварительным данным, цена авто будет чуть выше 800 тыс. рублей.

Пилотный образец продемонстрировал хорошие показатели, в том числе жесткость кузова, которая влияет на снижение шумов и вибраций. По этому показателю универсал приблизили к седану «Весты».

По предварительным данным, производство и продажи машин начнут в конце лета – начале осени 2017 года.

Напомним, ранее стало известно, что тестовую партию ижевских «Lada Vesta» отправят на Кубу в мае. До этого сообщалось, что выпускаемая в Ижевске Lada Vesta получит 17-дюймовые колеса. «АвтоВАЗ» готовит седан в комплектации Exclusive.

10:48, 13 марта, 2017
Яна Шамаева
941
0
#авто\n#Ижевск\n#АвтоВАЗ\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#автомобиль

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