По предварительным данным производство авто начнут в конце лета или в начале осени 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске представили пилотный образец универсала Lada Vesta. Как пишет информационное агентство Regnum, по предварительным данным, цена авто будет чуть выше 800 тыс. рублей.

Пилотный образец продемонстрировал хорошие показатели, в том числе жесткость кузова, которая влияет на снижение шумов и вибраций. По этому показателю универсал приблизили к седану «Весты».

По предварительным данным, производство и продажи машин начнут в конце лета – начале осени 2017 года.

Напомним, ранее стало известно, что тестовую партию ижевских «Lada Vesta» отправят на Кубу в мае. До этого сообщалось, что выпускаемая в Ижевске Lada Vesta получит 17-дюймовые колеса. «АвтоВАЗ» готовит седан в комплектации Exclusive.