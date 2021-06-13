Бельгия разгромила Россию в групповом этапе Чемпионата Европы по футболу

Игра закончилась со счетом 3:0.

Санкт-Петербург. Первый матч группового этапа Евро-2020 оказался для российских футболистов неудачным. Сборная проиграла бельгийцам со счетом 3:0.

Встреча прошла 12 июня на стадионе в Санкт-Петербурге. У сборной Бельгии отличился Ромелу Лукаку, который оформил дубль, забив в ворота России на 10 и 88 минутах. Еще один гол принадлежит Тому Мёнье, поразившему ворота противника на 34 минуте.

16 июня Россия сыграет с Финляндией. 12 июня сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0.