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Бельгия разгромила Россию в групповом этапе Чемпионата Европы по футболу

10:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
Бельгия разгромила Россию в групповом этапе Чемпионата Европы по футболу
10:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
109
0
#Санкт-Петербург\n#футбол\n#Чемпионат Европы по футболу\n#Бельгия
Фото: pixabay.com
109
0

Игра закончилась со счетом 3:0.

Санкт-Петербург. Первый матч группового этапа Евро-2020 оказался для российских футболистов неудачным. Сборная проиграла бельгийцам со счетом 3:0.
Встреча прошла 12 июня на стадионе в Санкт-Петербурге. У сборной Бельгии отличился Ромелу Лукаку, который оформил дубль, забив в ворота России на 10 и 88 минутах. Еще один гол принадлежит Тому Мёнье, поразившему ворота противника на 34 минуте.
16 июня Россия сыграет с Финляндией. 12 июня сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0.
10:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
109
0
#Санкт-Петербург\n#футбол\n#Чемпионат Европы по футболу\n#Бельгия