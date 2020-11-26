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Из-за найденного у Бабикова коронавируса российские биатлонисты могут не выступить на Кубке мира

13:27, 26 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Из-за найденного у Бабикова коронавируса российские биатлонисты могут не выступить на Кубке мира
13:27, 26 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#спорт\n#биатлон\n#Финляндия\n#команда\n#карантин\n#спортсмены\n#кубок мира\n#коронавирус
Фото: twitter.com/russianbiathlon
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Соревнования стартуют в Финляндии 28 ноября.

Контиолахти. Финляндия. В преддверии Кубка мира по биатлону у нескольких представителей российской сборной выявили коронавирус. В частности, положительные тесты сдали 25 ноября спортсмен Антон Бабиков, врачи сборной Роман Лейфер и Евгений Шутов, а также массажист Валерий Лашин, сообщает пресс-служба Российского союза биатлонистов (СБР).

В тот же день состоялось заседание медицинской комиссии Международного союза биатлонистов (IBU). На нем были проверены медицинские документы российской сборной, включая результаты предыдущих тестов. Окончательное решение по допуску россиян к участию в стартовом этапе Кубка мира примут медицинские власти Финляндии, сообщает пресс-служба СБР.

Пока наша сборная изолирована в отеле в Контиолахти, выход из номеров запрещен. Питание доставляется каждому индивидуально.

Добавим, состязания стартуют в Контиолахти 28 ноября.

13:27, 26 ноября, 2020
Евгений Кандаков
2
0
#спорт\n#биатлон\n#Финляндия\n#команда\n#карантин\n#спортсмены\n#кубок мира\n#коронавирус