Из-за найденного у Бабикова коронавируса российские биатлонисты могут не выступить на Кубке мира

Соревнования стартуют в Финляндии 28 ноября.



Контиолахти. Финляндия. В преддверии Кубка мира по биатлону у нескольких представителей российской сборной выявили коронавирус. В частности, положительные тесты сдали 25 ноября спортсмен Антон Бабиков, врачи сборной Роман Лейфер и Евгений Шутов, а также массажист Валерий Лашин, сообщает пресс-служба Российского союза биатлонистов (СБР).

В тот же день состоялось заседание медицинской комиссии Международного союза биатлонистов (IBU). На нем были проверены медицинские документы российской сборной, включая результаты предыдущих тестов. Окончательное решение по допуску россиян к участию в стартовом этапе Кубка мира примут медицинские власти Финляндии, сообщает пресс-служба СБР.

Пока наша сборная изолирована в отеле в Контиолахти, выход из номеров запрещен. Питание доставляется каждому индивидуально.

Добавим, состязания стартуют в Контиолахти 28 ноября.