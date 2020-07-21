20 хоккеистов и сотрудников клуба «Авангард» заразились коронавирусом

Из-за этого команда отказалась выступать на предсезонном турнире в Сочи.



Балашиха. Московская область. Массовое заражение COVID-19 выявлено в ХК «Авангард». Как сообщает пресс-служба клуба, положительные тесты на коронавирусную инфекцию сдали 20 человек из числа игроков и персонала.

По словам генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова, все заболевшие изолированы, при этом у большинства их них отсутствуют ярко выраженные симптомы. Также он подчеркнул, что подтвержденными тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор.

Кроме того, менеджер рассказал, что из-за массового заражения игроков руководство «Авангарда» вынуждено было отказаться от участия в предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

«Посоветовавшись с тренерским штабом, мы приняли решение оставить команду в Балашихе в режиме жесткой изоляции, под постоянным контролем медицинской службы с регулярным тестированием», - приводит пресс-служба клуба слова Алексея Волкова.