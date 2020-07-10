Пост главы Союза биатлонистов России покинул Владимир Драчев

Свое решение он объяснил занятостью в Госдуме.



Москва. Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отказ от руководства СБР Драчев объяснил необходимостью сосредоточиться на законодательной работе в Госдуме, депутатом которой он является. По словам народного избранника, которые приводит пресс-служба Союза биатлонистов России, парламентариям предстоит срочно принять массу законопроектов, связанных с внесением поправок в Конституцию страны.

«В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года», - добавил Драчев и пообещал оказывать консультативную поддержку своему преемнику и его команде специалистов.

Владимир Драчев четырежды становился чемпионом мира по биатлону (с 1994 по 2000 годы). Кроме того, он является обладателем серебра и бронзы Олимпийских игр в Лиллехаммере (1994 год) и Нагано (1998 год).

Пост президента СБР Драчев занимал с 2018 года. На 11 июля 2020 года запланированы выборы нового президента и членов правления организации.

Кандидатом на пост главы Союза биатлонистов России эксперты называют трехкратного чемпиона мира Виктора Майгурова.