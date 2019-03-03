Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ее персоной

Лучшие работы спортсменка готова выставить в своём «Инстаграме».

Москва. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева решила заняться самоиронией с помощью своих фанатов. Об этом со ссылкой на «Советский спорт» передаёт Газета.ru.

Спортсменка объявила конкурс на самый смешной мем с собственным изображением.

Победителей определят совместными усилиями спортсменка и администрация паблика «ВКонтакте» «Фегурка», где участники будут пбликовать свои работы.

Обожаю посмеяться над собой, без самоиронии никуда. Мы с ребятами из группы в ВК "Фегурка" организовали конкурс на лучший мем с Лизой Туктамышевой. Победителя выберу лично, а лучшие работы размещу потом у себя в инстаграме. Устроим прожарку Туктика! : @nikitadragunov : @linch_artey : @elenabundas 13.1k Likes, 212 Comments - Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) on Instagram: "Обожаю посмеяться над собой, без самоиронии никуда. Мы с ребятами из группы в ВК "Фегурка"..."

«Люблю посмеяться над собой, без самоиронии никуда. Победителя выберу лично, а лучшие работы выставлю потом у себя в инстаграме. Устроим прожарку Туктика!» — гласит пост в инстаграме.

В первый день конкурса желающие победы прислали примерно полсотни работ. Большинство из них связаны с решением Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не отправлять Туктамышеву на чемпионат мира, её интервью про секс, а также ярким показательным выступлениям.