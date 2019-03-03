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Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ее персоной

20:00, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
20:00, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
196
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#Ижевск\n#Елизавета Туктамышева\n#Москва\n#юмор\n#фотошоп\n#соцсети\n#фигурное катание
Фото: vk.com/lizatuktamisheva
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Лучшие работы спортсменка готова выставить в своём «Инстаграме».

Москва. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева решила заняться самоиронией с помощью своих фанатов. Об этом со ссылкой на «Советский спорт» передаёт Газета.ru.

Спортсменка объявила конкурс на самый смешной мем с собственным изображением.

Победителей определят совместными усилиями спортсменка и администрация паблика «ВКонтакте» «Фегурка», где участники будут пбликовать свои работы.

Обожаю посмеяться над собой, без самоиронии никуда. Мы с ребятами из группы в ВК "Фегурка" организовали конкурс на лучший мем с Лизой Туктамышевой. Победителя выберу лично, а лучшие работы размещу потом у себя в инстаграме. Устроим прожарку Туктика! : @nikitadragunov : @linch_artey : @elenabundas

13.1k Likes, 212 Comments - Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) on Instagram: "Обожаю посмеяться над собой, без самоиронии никуда. Мы с ребятами из группы в ВК "Фегурка"..."

«Люблю посмеяться над собой, без самоиронии никуда. Победителя выберу лично, а лучшие работы выставлю потом у себя в инстаграме. Устроим прожарку Туктика!» — гласит пост в инстаграме.

В первый день конкурса желающие победы прислали примерно полсотни работ. Большинство из них связаны с решением Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не отправлять Туктамышеву на чемпионат мира, её интервью про секс, а также ярким показательным выступлениям.

20:00, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
196
0
#Ижевск\n#Елизавета Туктамышева\n#Москва\n#юмор\n#фотошоп\n#соцсети\n#фигурное катание

 

 

 


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