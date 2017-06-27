Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

Причиной отказа руководство национальных сборных назвало дорожную ситуацию в российской столице.

Москва. Сборные Англии и Германии отказались располагать штаб своих команд в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок. Специалисты недовольны дорожной ситуацией, сложившейся в российской столице, пишет Лента.ру со ссылкой на ESPN.

Главный тренер Англии Гарет Саутгейт и его помощник Стив Холланд посетили Москву во время Кубка конфедераций-2017. По их мнению, пробки и дорожная ситуация в целом могут повлиять на процесс подготовки футболистов.

Руководство Германии, в свою очередь, говорит о том, что их впечатлили условия для подготовки команд, созданные в Сочи. Именно на черноморском побережье бундестим планирует выбрать базу для своих игроков.

Напомним, Кубок конфедераций проходит в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 июня по 2 июля. Ранее сборная России по футболу не смогла пробиться в плей-офф, заняв на групповом этапе 3 место. В полуфинале встретятся сборные Португалии и Чили, Германии и Мексики.