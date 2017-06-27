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      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      Новичок
      11:44, 27 июня, 2017
      Новичок
      4319
      0
      #спорт\n#футбол\n#Москва\n#пробки\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#чемпионат мира по футболу\n#чемпионат мира в России.
      Фото: pixabay.com
      4319
      0

      Причиной отказа руководство национальных сборных назвало дорожную ситуацию в российской столице.  

      Москва. Сборные Англии и Германии отказались располагать штаб своих команд в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок. Специалисты недовольны дорожной ситуацией, сложившейся в российской столице, пишет Лента.ру со ссылкой на ESPN. 

      Главный тренер Англии Гарет Саутгейт и его помощник Стив Холланд посетили Москву во время Кубка конфедераций-2017. По их мнению, пробки и дорожная ситуация в целом могут повлиять на процесс подготовки футболистов. 

      Руководство Германии, в свою очередь, говорит о том, что их впечатлили условия для подготовки команд, созданные в Сочи. Именно на черноморском побережье бундестим планирует выбрать базу для своих игроков. 

      Напомним, Кубок конфедераций проходит в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 июня по 2 июля. Ранее сборная России по футболу не смогла пробиться в плей-офф, заняв на групповом этапе 3 место. В полуфинале встретятся сборные Португалии и Чили, Германии и Мексики.  

      11:44, 27 июня, 2017
      Новичок
      4319
      0
      #спорт\n#футбол\n#Москва\n#пробки\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#чемпионат мира по футболу\n#чемпионат мира в России.

       

       

       

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