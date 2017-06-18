Казанский болельщик пожертвовал Роналду свой паспорт

Легендарный нападающий оставил автограф прямо в документе казанца.

Казань. Россия. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду порадовал своих казанских поклонников автограф-сессией. Как пишет Life, один из юных фанатов звезды футбола даже позволил испортить свой паспорт. Других вещей при нем не оказалось.

Роналду не смутился и расписался прямо в подставленном паспорте казанца.

Приезд Роналду в столицу Татарстана вызвал настоящий ажиотаж в среде футбольных болельщиков, которые окупируют отель, в котором остановился нападающий. Между тем сборная Португалии сейчас готовится к старту Кубка конфедераций. Первая встреча португальцев состоится в Казани 18 июня, их соперниками станет команда Мексики.