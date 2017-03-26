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      Женская сборная России по керлингу впервые в истории завоевала «серебро» чемпионата мира

      16:30, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      16:30, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      91
      0
      #спорт\n#Китай\n#Россия\n#чемпионат мира
      Фото: Associated Press © 2017, Mark Schiefelbein
      91
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      В финале россиянки уступили соперницам из Канады.

      Китай. Сборная России по керлингу стала серебряным призером женского чемпионата мира в Китае. В финале россиянки уступили соперницам из Канады.

      Результат встречи - 8:3 (0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1, 3:0, 0:2, 2:0) в пользу канадских керлингисток.

      Отметим, что Россия впервые участвовала в финале чемпионата. До этого россиянки трижды подряд завоевывали бронзовые награды.

      Благодаря успешному выступлению сборная завоевала путевку на зимнюю Олимпиаду-2018, которая пройдет в Пхенчхане.

      16:30, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      91
      0
      #спорт\n#Китай\n#Россия\n#чемпионат мира
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