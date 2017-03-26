Женская сборная России по керлингу впервые в истории завоевала «серебро» чемпионата мира

В финале россиянки уступили соперницам из Канады.

Китай. Сборная России по керлингу стала серебряным призером женского чемпионата мира в Китае. В финале россиянки уступили соперницам из Канады.

Результат встречи - 8:3 (0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1, 3:0, 0:2, 2:0) в пользу канадских керлингисток.

Отметим, что Россия впервые участвовала в финале чемпионата. До этого россиянки трижды подряд завоевывали бронзовые награды.

Благодаря успешному выступлению сборная завоевала путевку на зимнюю Олимпиаду-2018, которая пройдет в Пхенчхане.