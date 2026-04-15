Сбер вновь выступает технологическим партнёром акции «Бессмертный полк онлайн» (0+), которая помогает сохранять память о подвиге героев через личные истории людей со всей страны.

Приём анкет для участия в проекте стартует 23 апреля на сайте 2026.polkrf.ru. Если анкета героя проходила модерацию в прошлом году, повторно проходить её не потребуется, герой будет автоматически включен в шествие этого года. Сбер обеспечивает весь технологический контур проекта: приём анкет, первичную модерацию, хранение данных и трансляцию.

Авторизоваться можно по номеру телефона, через Cбер ID (идентификатор), а также через Одноклассники и MAX — каждый может выбрать привычный способ. В том числе задействована инфраструктура СберМобайла — она обеспечивает подтверждение входа по номеру телефона. После авторизации 9 мая пользователь сможет увидеть своего героя в начале шествия — без ожидания в общем потоке.

Отдельное внимание уделено работе с архивными фотографиями. С помощью нейросети Kandinsky (Кандинский) пользователи могут улучшить качество снимков, восстановить детали и сделать изображения цветными.

Безопасность и надёжность проекта остаются приоритетом. Обеспечивается защита данных пользователей, стабильная работа платформы в дни пиковых нагрузок и модерация контента. Информация о героях хранится в защищённом периметре.

«Бессмертный полк онлайн» проводится с 2020 года. За это время в проекте приняли участие более 7 млн человек.

«Для нас важно, чтобы память о Великой Победе оставалась живой и личной для каждого человека. Это не только про технологии — это возможность сохранить память о подвиге тех, кто защищал Родину, и передать её следующим поколениям», — отметил заместитель председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.