По итогам прошлого года Волго-Вятский банк Сбербанка выдал жителям ипотечных кредитов на сумму более 335 млрд рублей. Это на 33% больше чем годом ранее. Рекордные выдачи были зафиксированы в декабре — более 71,5 млрд рублей. Наибольший рост выдач кредитов в 2025 году на покупку недвижимости был зафиксирован в Республиках Марий Эл (+72%) и Мордовии (+48%).

73% выдач пришлось на программы с господдержкой, при этом из них 94% — на «Семейную ипотеку». Наибольшая доля выдач по программам с господдержкой отмечена в Удмуртской Республике (+76%), а в Кировской области самая высокая доля выдач по «Семейной ипотеке» (+96%).

В 2025 году более 85,5 тыс. жителей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря ипотечным кредитам, что на 9,3% больше чем в 2024 году. Значительная часть заемщиков — 82% — пришлась на жителей в возрасте от 25 до 45 лет.

«Прошедший год показал рост интереса к жилищному кредитованию. Наша поддержка помогла более 85,5 тысячам жителей приобрести собственное жилье или улучшить жилищные условия. Остается повышенным спрос по программам с господдержкой, особенно по «Семейной ипотеке», — рассказала заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Анна Забелина.

По состоянию на 1 января 2026 года портфель жилищных кредитов Волго-Вятского банка Сбербанка на девяти территориях превысил 1,25 трлн рублей, показав рост за год на 15%.

Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ — Нижегородскую, Владимирскую, Кировскую области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.