Электроплиты и обогреватели воздуха возглавили список бытовых приборов с самым высоким энергопотреблением. Об этом сообщил доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Калачев, сообщает «МИР 24».

По словам эксперта, электроплита является лидером по потреблению электроэнергии в доме. Если использовать все конфорки одновременно, ее мощность может достигать 8 кВт. При обычном приготовлении пищи среднее энергопотребление составляет около 4,5 кВт, а при работе одной маломощной конфорки – всего 0,6-0,8 кВт.

Обогреватели воздуха также входят в число самых энергозатратных устройств. Их мощность варьируется от 0,7 до 2 кВт. «Существуют модели с потреблением до 0,5 кВт, но они малоэффективны для обогрева даже небольших помещений площадью 10-15 квадратных метров», – пояснил Калачев.

Кондиционеры, хотя и потребляют от 0,6 до 2,5 кВт в режиме охлаждения, используются в основном в жаркую погоду. В среднем их включают не более месяца в году и работают они около восьми часов в день, что делает их менее затратными по сравнению с электроплитами.

Ранее специалисты предложили несколько простых способов снизить расход электроэнергии в доме. Среди рекомендаций – покупка техники с классом энергоэффективности не ниже А, правильное размещение холодильника вдали от источников тепла, использование посуды, соответствующей размеру конфорок электроплиты, а также выбор оптимальных программ стирки и загрузки стиральной машины.