Керчь готовится проститься с погибшим в Курской области героем-морпехом Артемом Тимошенко

Керчь. Крым. Молодой боец подразделения морской пехоты Черноморского флота Артем Тимошенко погиб в Курской области, отражая атаку превосходящих сил противника. С героем будет прощаться вся Керчь, пишут argumenti.ru.

Артем Тимошенко принял свой последний бой 12 августа у деревни Гирьи Беловского района Курской области. Отряд ВСУ пытался занять выгодные рубежи. Группа Артема была отправлена в обход противника с задачей сковать наступающих боевиков с фланга. Однако на пути наши бойцы попали в засаду. Несмотря на перевес противника в численности, поначалу они сумели потеснить боевиков и даже ликвидировать троих. Однако на помощь врагу подошла бронетехника. Без шансов на победу морпехи сражались до конца и погибли как герои. Их смерть не была напрасной – благодаря ей было выявлено местонахождение огневых точек и машин ВСУ. Ответным ударом наши военные уничтожили 3 бронетранспортера противника, полтора десятка боевиков, и взяли в плен четверых. Наступление бандеровцев на этом участке было остановлено.

Отец героя Вячеслав Петрович Тимошенко известен в родной Керчи как основатель спортивно-патриотического клуба самбо «Слава». Также он занимался продвижением русской культуры в Крыму задолго до возвращения полуострова в родную гавань. Мужчина организовывал концерты музыкантов из России, участвовал в общественно-политических и издательских проектах. Его сыну Артему в полной мере передались патриотизм и мужской несгибаемый характер. Он не остался в стороне, когда началась спецоперация. Сначала вместе с отцом помогал нашим бойцам. А в июне 2024 года заключил контракт с Минобороны и стал стрелком гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

В боях на Авдеевском направлении за рулем квадроцикла с прицепом Артем Тимошенко спас четверых тяжелораненых, вывезя их через простреливаемое поле. Противник сбросил по транспорту с «трехсотыми» несколько гранат. Раненые не пострадали, но осколки попали в руку эвакуатору. Несмотря на полученные ранения, Артем продолжил службу, отказавшись от госпитализации.

В бригаде не забыли героя. «За Артема!» – пишут сослуживцы на 152-миллиметровых осколочно-фугасных и ФАБах, которые летят на головы противника, вторгшегося в Курскую область.

В родной Керчи героя тоже помнят. В чатах друзей и одноклассников – памятные слова, соболезнования родителям, стихи и фотографии в память об Артеме. Похороны морпеха Тимошенко пройдут в родной Керчи. Командование представило героя к ордену Мужества посмертно.