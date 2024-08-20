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В Курской области погиб ушедший на СВО актер из «Морских дьяволов» Евгений Шишов

17:27, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Курской области погиб ушедший на СВО актер из «Морских дьяволов» Евгений Шишов
17:27, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
269
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#СВО\n#спецоперация\n#артисты\n#военные\n#трагедия\n#герои СВО
Фото: kino-teatr.ru
269
0

Трагедия произошла во время эвакуации после ранения.

Курск. Курская область. Актер из сериалов «Невский» и «Морские дьяволы» Евгений Шишов погиб в Курской области. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Life и телеграм-канал SHOT.

Артист ушел добровольцем на СВО в феврале 2024 года, взяв себе позывной «Сталкер». Знакомый с ситуацией источник рассказал, что 18 августа Шишов получил осколочное ранение. Погиб он во время эвакуации при атаке украинских военных. Тело актера доставили в Ростов.

Евгению Шишову было 42 года. В фильмах снимался с 2015 года. Исполнил несколько ролей в сериалах «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Условный мент», «Великолепная пятерка», «Шугалей», «Пока бьют часы» и других. Последнюю публикацию в соцсетях мужчина оставил 31 июля. 

17:27, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
269
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#СВО\n#спецоперация\n#артисты\n#военные\n#трагедия\n#герои СВО