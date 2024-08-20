В Курской области погиб ушедший на СВО актер из «Морских дьяволов» Евгений Шишов

Курск. Курская область. Актер из сериалов «Невский» и «Морские дьяволы» Евгений Шишов погиб в Курской области. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Life и телеграм-канал SHOT.

Артист ушел добровольцем на СВО в феврале 2024 года, взяв себе позывной «Сталкер». Знакомый с ситуацией источник рассказал, что 18 августа Шишов получил осколочное ранение. Погиб он во время эвакуации при атаке украинских военных. Тело актера доставили в Ростов.

Евгению Шишову было 42 года. В фильмах снимался с 2015 года. Исполнил несколько ролей в сериалах «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Условный мент», «Великолепная пятерка», «Шугалей», «Пока бьют часы» и других. Последнюю публикацию в соцсетях мужчина оставил 31 июля.