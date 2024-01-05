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Настоятель храма в коми деревне снабдил ладаном православных в Кении

18:30, 05 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Настоятель храма в коми деревне снабдил ладаном православных в Кении
18:30, 05 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
35
0
#Республика Коми\n#РПЦ\n#Кения
Фото: vk.com/id107195526
35
0

Ценный груз направили в Африку по просьбе патриаршего экзархата.

Республика Коми. Настоятель храма деревни Ляли, что в Княжпогостском районе Республики Коми, снабдил ладаном православных в Кении. Об этом сообщается в соцсетях восстанавливаемого Богоявленского храма

Как сообщил в декабре отец Владимир (Левичев), приход патриаршего экзархата Русской православной Церкви в Кении попросил для богослужений ладан.

«Послали ещё в августе. Только сейчас пришёл ответ. Благодарят. Слава Богу! Надо помогать нашим африканским братьям во Христе», — написал настоятель.

«Добрый день, отец Владимир! Я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить Вас за Ваше благовоние, которое Вы прислали мне через Храм всех святых на Кулишках в Москве. Да благословит вас Бог», — говорится в письме кенийского собрата, писаном на английском языке.

18:30, 05 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
35
0
#Республика Коми\n#РПЦ\n#Кения