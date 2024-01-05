Настоятель храма в коми деревне снабдил ладаном православных в Кении

Республика Коми. Настоятель храма деревни Ляли, что в Княжпогостском районе Республики Коми, снабдил ладаном православных в Кении. Об этом сообщается в соцсетях восстанавливаемого Богоявленского храма.

Как сообщил в декабре отец Владимир (Левичев), приход патриаршего экзархата Русской православной Церкви в Кении попросил для богослужений ладан.

«Послали ещё в августе. Только сейчас пришёл ответ. Благодарят. Слава Богу! Надо помогать нашим африканским братьям во Христе», — написал настоятель.

«Добрый день, отец Владимир! Я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить Вас за Ваше благовоние, которое Вы прислали мне через Храм всех святых на Кулишках в Москве. Да благословит вас Бог», — говорится в письме кенийского собрата, писаном на английском языке.