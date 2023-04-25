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Медведев: лучше отдать часть Украины Польше, чем пустить ее в НАТО

13:56, 25 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Медведев: лучше отдать часть Украины Польше, чем пустить ее в НАТО
13:56, 25 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
77
0
#Россия\n#Украина\n#Польша\n#Венгрия\n#Румыния\n#граница\n#политика\n#НАТО\n#СВО\n#спецоперация\n#Дмитрий Медведев
Фото: vk.com/dm
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Об этом зампред Совбеза заявил на марафоне «Знание».

Москва. Сценарий поглощения Украины соседними странами предпочтительней членства этой страны в Североатлантическом альянсе. Еще хуже было бы, если бы из-за упрямства официального Киева началась мировая война, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, пишет Лента.ру.

Бывший президент и премьер-министр России напомнил, что Польша, Венгрия и Румыния не скрывают намерений включить в себя отдельные регионы Украины. По словам Медведева, Варшава уже в открытую обсуждает с Киевом создание конфедерации. При этом соседние с Украиной европейские государства страны хотели бы провести раздел как можно скорее, поскольку Россия и США с ЕС могут договориться о будущем экс-УССР в обход их планов, отметил зампред Совбеза РФ.

Напомним, во время визита в Варшаву в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский высказался об упразднении границы с Польшей.

13:56, 25 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
77
0
#Россия\n#Украина\n#Польша\n#Венгрия\n#Румыния\n#граница\n#политика\n#НАТО\n#СВО\n#спецоперация\n#Дмитрий Медведев