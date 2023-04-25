Медведев: лучше отдать часть Украины Польше, чем пустить ее в НАТО

Москва. Сценарий поглощения Украины соседними странами предпочтительней членства этой страны в Североатлантическом альянсе. Еще хуже было бы, если бы из-за упрямства официального Киева началась мировая война, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, пишет Лента.ру.

Бывший президент и премьер-министр России напомнил, что Польша, Венгрия и Румыния не скрывают намерений включить в себя отдельные регионы Украины. По словам Медведева, Варшава уже в открытую обсуждает с Киевом создание конфедерации. При этом соседние с Украиной европейские государства страны хотели бы провести раздел как можно скорее, поскольку Россия и США с ЕС могут договориться о будущем экс-УССР в обход их планов, отметил зампред Совбеза РФ.

Напомним, во время визита в Варшаву в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский высказался об упразднении границы с Польшей.