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Госдума осудила преследования канонической православной церкви на Украине

14:56, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Госдума осудила преследования канонической православной церкви на Украине
14:56, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Россия\n#Украина\n#Госдума\n#религия\n#духовенство\n#Православие\n#гонения\n#репрессии\n#церковь
Фото: pxhere.com
32
0

С одобрения киевских властей раскольники захватывают храмы и выгоняют верующих.

Москва. С осуждением репрессий киевского режима против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) выступили депутаты Госдумы. Заявление об этом было принято на пленарном заседании в среду, 12 апреля, сообщает RT.

В документе отмечается, что давление на клириков и верующих на Украине «обрело поистине вопиющий характер в период президентства Владимира Зеленского». 

При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и поддерживающие ее националисты и чиновники вытесняют прихожан и священнослужителей из храмов и монастырей. В культовых сооружениях с многовековой историей происходят погромы, на иерархов и верующих совершаются нападения.  

Уже несколько недель ведется планомерный захват одной из главных святынь православия на Украине – Киево-Печерской лавры. Духовенству канонической УПЦ отказано в продлении аренды, в монастыре работает комиссия Министерства культуры Украины, которая описывает имущество обители.

Кроме того, руководство Ровненской области объявило о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви в регионе. А в Каменце-Подольском Хмельницкой области раскольники пытаются захватить собор, и это лишь последние примеры подобных акций, проходящих по всей Украине в преддверии Пасхи.

14:56, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Россия\n#Украина\n#Госдума\n#религия\n#духовенство\n#Православие\n#гонения\n#репрессии\n#церковь