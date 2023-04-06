Думать, как Жириновский: в России создадут политический алгоритм на основе высказываний политика

Москва. Первый в мире политический алгоритм «Жириновский» создадут российские специалисты в области искусственного интеллекта. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Научные труды, речи, письма и комментарии Владимира Жириновского соберут и оцифруют в специально созданном ЛДПР исследовательском институте при Университете мировых цивилизаций. Затем изучившей наследие государственного деятеля нейросети предоставят доступ к информации о происходящем в мире. Оценки и прогнозы политического алгоритма «Жириновский» могут оказаться полезными для формирования стратегии развития России и всего мира, считает нынешний лидер Либерал-демократической партии России.

Добавим, пост об этом Леонид Слуцкий написал в годовщину смерти Владимира Жириновского. Политик скончался после продолжительной болезни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.