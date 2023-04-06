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Думать, как Жириновский: в России создадут политический алгоритм на основе высказываний политика

16:59, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Думать, как Жириновский: в России создадут политический алгоритм на основе высказываний политика
16:59, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
40
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#политика\n#власть\n#партии\n#ЛДПР\n#лидерство\n#память\n#технологии\n#нейросеть\n#Владимир Жириновский
Фото: vk.com/ldpr
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Нейросеть изучит наследие либерал-демократа и будет использовать его для прогнозов.

Москва. Первый в мире политический алгоритм «Жириновский» создадут российские специалисты в области искусственного интеллекта. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Научные труды, речи, письма и комментарии Владимира Жириновского соберут и оцифруют в специально созданном ЛДПР исследовательском институте при Университете мировых цивилизаций. Затем изучившей наследие государственного деятеля нейросети предоставят доступ к информации о происходящем в мире. Оценки и прогнозы политического алгоритма «Жириновский» могут оказаться полезными для формирования стратегии развития России и всего мира, считает нынешний лидер Либерал-демократической партии России.

Добавим, пост об этом Леонид Слуцкий написал в годовщину смерти Владимира Жириновского. Политик скончался после продолжительной болезни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. 

16:59, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
40
0
#политика\n#власть\n#партии\n#ЛДПР\n#лидерство\n#память\n#технологии\n#нейросеть\n#Владимир Жириновский