Живущие в Москве китайцы рано утром пришли проводить Си Цзиньпина

Москва. Китайцы, которые живут и работают в Москве, рано утром в среду, 22 марта, приехали к отелю, где остановился руководитель «Поднебесной» Си Цзиньпин, чтобы проводить его. Как сообщили «Известия», в этот день он улетел из России после трёхдневного пребывания, во время которого провёл два раунда переговоров — с Владимиром Путиным и с Михаилом Мишустиным.

«Наш председатель успешно завершил государственный визит. Вчера он подписал с президентом России Владимиром Путиным ряд договоров, чему мы очень рады. Это как братья навеки. В это непростое время мы друг друга поддерживаем. И конечно, как китаец, живущий в России, я очень ценю хорошие отношения между нашими странами. Поэтому, несмотря на то что ещё рано и темно, мы уже здесь», — рассказал изданию один из ожидающих у отеля товарища Си.

Отмечается, что около отеля собрались несколько десятков китайцев, преимущественно мужчин. В руках они держали флаги России и Китайской Народной Республики и предвкушали выход политического лидера, чтобы пожелать ему счастливого пути.