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В Госдуме призвали обеспечить интернаты и диспансеры круглосуточной системой видеонаблюдения

10:50, 17 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Госдуме призвали обеспечить интернаты и диспансеры круглосуточной системой видеонаблюдения
10:50, 17 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
132
0
#Госдума России\n#интернат\n#дом престарелых\n#безопасность
Фото: unsplash.com (Alex Knight)
132
0

Это может обезопасить пациентов и воспитанников от истязаний со стороны сотрудников.

Москва. Первый зампред комитета Госдумы России по просвещению Яна Лантратова призвала обеспечить интернаты для детей с тяжёлыми заболеваниями, психоневрологические диспансеры для взрослых и дома престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения в онлайн-режиме с целью защиты пациентов. Как передаёт RT, в распоряжении редакции имеется копия обращения на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Как объяснила Лантратова, в СМИ появляются сообщения о побоях, истязаниях и угрозах со стороны сотрудников в подобных учреждениях. При этом многие пациенты и воспитанники лишены возможности самостоятельно сообщить об издевательствах и истязаниях со стороны сотрудников.

Необходимо отметить, что в этой связи большинство обвинительных приговоров по таким уголовным делам было вынесено на основании видеофиксации совершённого преступления камерами наблюдения, установленными в учреждениях, заявила собеседница RT.

«С учётом изложенного прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность проработать вопрос обеспечения интернатов для детей с тяжёлыми заболеваниями, психоневрологических диспансеров для взрослых и домов престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения в онлайн-режиме с целью защиты детей, а также взрослых пациентов от насилия и истязаний», — говорится в тексте обращения.

10:50, 17 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
132
0
#Госдума России\n#интернат\n#дом престарелых\n#безопасность