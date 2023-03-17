В Госдуме призвали обеспечить интернаты и диспансеры круглосуточной системой видеонаблюдения

Москва. Первый зампред комитета Госдумы России по просвещению Яна Лантратова призвала обеспечить интернаты для детей с тяжёлыми заболеваниями, психоневрологические диспансеры для взрослых и дома престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения в онлайн-режиме с целью защиты пациентов. Как передаёт RT, в распоряжении редакции имеется копия обращения на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Как объяснила Лантратова, в СМИ появляются сообщения о побоях, истязаниях и угрозах со стороны сотрудников в подобных учреждениях. При этом многие пациенты и воспитанники лишены возможности самостоятельно сообщить об издевательствах и истязаниях со стороны сотрудников.

Необходимо отметить, что в этой связи большинство обвинительных приговоров по таким уголовным делам было вынесено на основании видеофиксации совершённого преступления камерами наблюдения, установленными в учреждениях, заявила собеседница RT.

«С учётом изложенного прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность проработать вопрос обеспечения интернатов для детей с тяжёлыми заболеваниями, психоневрологических диспансеров для взрослых и домов престарелых круглосуточной системой видеонаблюдения в онлайн-режиме с целью защиты детей, а также взрослых пациентов от насилия и истязаний», — говорится в тексте обращения.