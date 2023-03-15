Сенатор Людмила Нарусова призвала уточнить понятие дискредитации участников СВО

Москва. Людмила Нарусова стала единственным сенатором, который проголосовал против закона об ответственности за дискредитацию участников спецоперации. Об этом сообщили «Известия» в среду, 15 марта.

Будучи членом конституционного комитета Совфеда, Людмила Нарусова отметила, что документ не объясняет разницу между критикой и дискредитацией.

«Мне не объяснили, в чем разница между критикой и дискредитацией, а без критики это ненормальное общество», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Парламентарий также негативно высказалась против принятия закона, вводящего штрафы за публичные действия, направленные на дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами помощи в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы России.

По мнению сенатора Нарусовой, непонятно, почему предлагается введение ответственности не за возможные противоправные деяния таких формирований, «а за слова об этих деяниях».