Российский триколор вывесили в Одессе в День государственного флага РФ

Одесса. Украина. Жители Одессы отметили День государственного флага России акцией. Пророссийски настроенные горожане вывесили триколор 22 августа на проспекте Маршала Жукова, переименованном недавно в улицу Небесной сотни, пишет Лента.ру.

Рядом с флагом разместили баннер с надписью «Одесса — русский город». Адрес дома, на котором появились флаг и плакат – 3 «а». Активистов разыскивает украинская полиция, но пока безрезультатно.

Ранее местные националисты потребовали снести памятник российской императрице Екатерине II, при которой была основана Одесса. Петиция собрала 25 тыс. подписей на сайте президента Украины. В связи с этим Владимир Зеленский обратил внимание властей города на данную просьбу.