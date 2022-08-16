Несколько залов в Москве отказались принять поэтический вечер о Донбассе

Москва. Организаторы музыкально-поэтического вечера о спецоперации российских войск на Украине столкнулись с отказами в предоставлении площадок в Москве. По данным RT, так поступила администрация столичного ДК «Рассвет», а также студия «Фотофактура».

Поначалу в ДК «Рассвет» согласились принять поэтов и музыкантов у себя на сцене, но, узнав тему, сослались на отсутствие свободных вечеров в расписании до конца года.

А в студии «Фотофактура» прямо заявили о нежелании проводить у себя концерт об освобождении Донбасса.

Творческий вечер о спецоперации готовит телеканал RT. В программе – выступления поэтов и музыкальных коллективов, посвященные СВО. Мероприятие планируется провести в Москве в первой половине октября.