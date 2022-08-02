В Госдуме прокомментировали готовящийся запрет на усыновление в недружественные страны

Москва. В России в ближайшее время могут принять закон, исключающий усыновление и передачу под опеку сирот из нашей страны гражданам недружественных государств. О том, почему документ вынесен на рассмотрение Госдумы, объяснила RT первый зампред парламентского комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Несколько лет назад в СМИ периодически появлялись истории о том, как наших детей использовали в качестве рабов на какой-то ферме, были случаи насилия, педофилии, жестокого обращения и усыновления парами нетрадиционной ориентации. И мне такие обращения приходили как к правозащитнику. Ситуацию осложняет то, что, пересекая границу, ребенок выходит из поля действия нашей юрисдикции, и мы ему уже не можем помочь. Вот это и беспокоит!» — приводит агентство слова депутата.

Лантратова напомнила, что в России после передачи сироты из детдома в семью органы опеки проверяют, в каких условиях он проживает, как к нему относятся приемные родители.

«И в случае выявления неправомерных действий ребенка можно изъять из такой семьи. Да, понятно, к системе есть много вопросов и ее работу нельзя назвать идеальной, но она все же обеспечивает определенную степень защиты и контроля. Мы должны отдавать детей в семьи, только когда можем проследить и убедиться в том, что они там будут в безопасности», — подытожила Лантратова.

Законопроект о запрете усыновления сирот гражданами недружественных стран был внесен в Госдуму на днях. Его авторы – депутаты Леонид Слуцкий, Борис Чернышов, Дмитрий Певцов, Нина Останина и Яна Лантратова.

К недружественным странам в России сейчас относят США, Великобританию, государства Евросоюза, Украину, Канаду, Японию, Южную Корею, Австралию и ряд других, поддержавших антироссийские санкции.

Напомним, запрет на усыновление детей из России гражданами США Госдума приняла еще в конце 2012 года. Документ назвали «законом Димы Яковлева» – в память о 3-летнем ребенке, усыновленном семьей из Вирджинии. Он умер от теплового удара после того, как его забыли в припаркованной машине.