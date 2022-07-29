Малоимущим россиянам могут раздать социальные карты на скидки в магазинах

Москва. Единую социальную дисконтную карту для нуждающихся предложили ввести в Госдуме. Соответствующие поправки в закон «О государственной социальной помощи» намерена внести группа депутатов, пишут «Известия».

Как рассказал один из соавторов документа, глава парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, карты с индивидуальными номерами планируется раздать гражданам с доходами ниже прожиточного минимума. Сейчас эта сумма составляет в среднем по стране 13,9 тыс. рублей. По карте магазины, аптеки и организации, участвующие в программе, будут отпускать продукты, лекарства и услуги дешевле установленных цен.

Порядок предоставления и использования дисконтных карт установит правительство. Время действия скидок, а также их размер и ассортимент определят сами компании, изъявившие желание заняться благотворительностью.

Карты будут выдавать в органах социальной защиты или МФЦ. В случае принятия поправки могут вступить в силу с 1 января 2023 года.

Напомним, также в России разрабатывают закон, позволяющий торговым сетям раздавать малоимущим жителям продукты с истекающим сроком годности. Документ уже одобрил Минпромторг.