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Малоимущим россиянам могут раздать социальные карты на скидки в магазинах

16:37, 29 июля, 2022
Евгений Кандаков
Малоимущим россиянам могут раздать социальные карты на скидки в магазинах
16:37, 29 июля, 2022
Евгений Кандаков
41
0
#Госдума\n#законопроект\n#депутаты\n#инициативы\n#карточки для малоимущих\n#продукты\n#лекарства\n#услуги\n#цены\n#скидки\n#социальная политика
Фото: pixabay.com
41
0

Инициативу подготовили в Госдуме.

Москва. Единую социальную дисконтную карту для нуждающихся предложили ввести в Госдуме. Соответствующие поправки в закон «О государственной социальной помощи» намерена внести группа депутатов, пишут «Известия».

Как рассказал один из соавторов документа, глава парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, карты с индивидуальными номерами планируется раздать гражданам с доходами ниже прожиточного минимума. Сейчас эта сумма составляет в среднем по стране 13,9 тыс. рублей. По карте магазины, аптеки и организации, участвующие в программе, будут отпускать продукты, лекарства и услуги дешевле установленных цен.

Порядок предоставления и использования дисконтных карт установит правительство. Время действия скидок, а также их размер и ассортимент определят сами компании, изъявившие желание заняться благотворительностью.

Карты будут выдавать в органах социальной защиты или МФЦ. В случае принятия поправки могут вступить в силу с 1 января 2023 года.

Напомним, также в России разрабатывают закон, позволяющий торговым сетям раздавать малоимущим жителям продукты с истекающим сроком годности. Документ уже одобрил Минпромторг.

16:37, 29 июля, 2022
Евгений Кандаков
41
0
#Госдума\n#законопроект\n#депутаты\n#инициативы\n#карточки для малоимущих\n#продукты\n#лекарства\n#услуги\n#цены\n#скидки\n#социальная политика