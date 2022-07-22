На грани просрочки: Минпромторг поддержал идею раздавать даром часть продуктов из магазинов

Москва. В России могут принять законы, облегчающие передачу продовольственных товаров с истекающим сроком годности на благотворительные цели. На Западе такую практику называют «фудшеринг», пишут «Известия».

По данным издания, идею одобрили в Минпромторге. Если необходимые документы утвердит Госдума, торговые сети смогут бесплатно передавать продукты нуждающимся. В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет только о таком продовольствии, которое имеет все необходимые сертификаты качества.

Отмечается, что программа фудшеринга позволит спасти около 1 млн тонн продуктов в год. Сейчас эта еда отправляется на утилизацию. Причина в том, что торговым сетям сейчас проще списать товар, находящийся на грани просрочки, чем раздать его малообеспеченным гражданам.

В Минпромторге добавили, что для решения вопроса требуется освободить фудшеринг от уплаты налога на добавленную стоимость. Вопрос придется проработать с Федеральной налоговой службой.

Кстати, по данным исследований, сейчас в России образуется более 17 млн тонн пищевых отходов в год. Разлагающиеся продукты и их упаковка требуют утилизации на полигонах, что ухудшает экологическую обстановку.