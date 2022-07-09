Мусульмане России отмечают Курбан-Байрам.

Москва. Исламское сообщество России отмечает один из своих главных религиозных праздников — Курбан-Байрам. Праздничные моления прошли во всех мечетях страны.

С этим важным днем российских мусульман поздравил президент Владимир Путин. Послание опубликовано в субботу, 9 июля, на официальном сайте главы государства.

«Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-Байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что мусульманская сообщество России активно участвует в общественно-политической жизни страны, ведет широкую благотворительную и просветительскую работу, уделяет внимание вопросам нравственного воспитания подрастающего поколения и сохранения традиционных ценностей.

Курбан-Байрам, как и Ураза-Байрам, — один из двух главных для мусульман дней в году. Праздник жертвоприношений традиционно отмечается массовой молитвой в мечетях. Ежегодно верующие со всего мира собираются на Курбан-байрам в Мекке. Этот праздник символизирует милосердие, доброту и любовь к людям.