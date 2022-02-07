В Госдуме предложили разрешить самооборону любыми способами при нападении на жилище

Москва. Депутаты Госдумы подготовили законопроект о поправках в Уголовный кодекс. Авторы инициативы намерены дать законопослушным гражданам право любыми доступными способами отбиваться от злоумышленников, пытающихся незаконно проникнуть в дом или квартиру, пишут «Известия».

В пояснительной записке к документу говорится о том, что неприкосновенность жилища относится к числу важнейших конституционных прав. Войти в дом без разрешения проживающих в нем лиц допускается только в случаях, установленных законодательством или на основании решения суда, отмечают депутаты.

При этом, когда на жилище нападают с криминальными целями, жилец ограничен пределами необходимой обороны, в отличие от злоумышленников. На их стороне, как это ни парадоксально, оказывается закон. В подтверждение приводится судебная статистика.

В частности, с января по июнь 2021 года за убийства, совершенные при превышении необходимой обороны, в России осудили 132 человек, оправданы 2. За причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при таких же обстоятельствах различные наказания получили 203 человека, не оправдали никого.

Законопроект направлен на отзыв в правительство и Верховный суд.