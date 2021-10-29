В Кемерово огласили приговоры по делу «Зимней вишни»

В результате возгорания погибли 60 человек, в том числе 37 детей.



Кемерово. Кемеровская область. Заводский районный суд Кемерова вынес приговоры по одному из уголовных дел, возбужденных после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Виновные проведут в местах лишения свободы от 5 с половиной до 14 лет, пишет «Интерфакс».

В частности, в колонию на 14 лет отправили бывшего гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» Юлию Богданову. Управляющая ТРЦ Надежда Судденок получила 13,5 года. На 11 лет осудили технического директора торгово-развлекательного центра Георгия Соболева. Охранник Сергей Антюшин проведет в местах лишения свободы 8 лет.

Игоря Полозиненко, возглавлявшего компанию, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в сгоревшем здании, приговорили к 6 с половиной годам колонии. Сотрудника данной компании Александра Никитина отправили в колонию на 5,5 года.

К 5 годам лишения свободы приговорили начальника пожарного караула Сергея Генина. Руководителю тушения возгорания в «Зимней вишне» Андрею Бурсину дали 6 лет.

Осужденным вменили в вину часть 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), часть 3 статьи 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»), а также часть 3 статьи 293 УК РФ («Халатность).

После выхода на свободу Богдановой, Соболеву и Судденок в течение 2 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с руководством и управлением в сфере оказания услуг. Полозиненко, Никитину, Генину и Бурсину в течение 2 лет нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с обеспечением пожарной безопасности. Приговоры могут быть обжалованы.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

По факту пожара и гибели людей возбуждены и рассматриваются уголовные дела в отношении ряда других лиц, в том числе экс-начальника Главного управления МЧС по региону Александра Мамонтова, бывшего главного госинспектора Кемерова по пожнадзору Григория Терентьева, бывшего начальника инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой, экстрадированного из Польши совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко.