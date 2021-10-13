С пеной на устах: рекламу с непристойным изображением Моны Лизы запретили в Самаре

Губы Джоконды «украшали» явные следы употребления пива.



Самара. Самарская область. Рекламная конструкция с использованием знаменитой картины Леонардо да Винчи вызвала претензии сотрудников Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Самарской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, авторы баннера вложили в руку Моны Лизы кружку, а на губы нанесли следы пивной пены.

Плакат был размещен на фасаде здания с целью привлечь жителей Самары в один из близлежащих баров. Однако изображение Джоконды в таком виде антимонопольщики посчитали неприличным.

В УФАС напомнили, что в Международном кодексе рекламной практики говорится, что реклама должна соблюдать общепринятые нормы пристойности. Между тем образ Моны Лизы употребляется как поэтический символ красивой и загадочной женщины, отметили в контролирующей организации. Изменения, внесенные в оригинальный портрет (кружка с алкогольным напитком, пена на губах), не соответствуют нормам этики, нравственности и морали, отмечается в сообщении пресс-службы.

К тому же баннер установили на расстоянии менее 100 метров от Парка имени Юрия Гагарина, который используется для семейного, в том числе детского отдыха, а это нарушает статью 5 Федерального закона «О рекламе», подчеркнули в УФАС.

Предпринимателю, разместившему рекламную конструкцию, было направлено предписание удалить скандальное изображение. В настоящее время оно выполнено, подытожили в пресс-службе антимонопольного органа.