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С пеной на устах: рекламу с непристойным изображением Моны Лизы запретили в Самаре

12:08, 13 октября, 2021
Евгений Кандаков
С пеной на устах: рекламу с непристойным изображением Моны Лизы запретили в Самаре
12:08, 13 октября, 2021
Евгений Кандаков
201
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#реклама\n#Самара\n#УФАС\n#пиво\n#алкоголь\n#бары\n#запреты\n#скандал\n#картины\n#Леонардо да Винчи\n#Мона Лиза\n#курьезы
Фото: pixabay.com
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Губы Джоконды «украшали» явные следы употребления пива.

Самара. Самарская область. Рекламная конструкция с использованием знаменитой картины Леонардо да Винчи вызвала претензии сотрудников Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Самарской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, авторы баннера вложили в руку Моны Лизы кружку, а на губы нанесли следы пивной пены.

Плакат был размещен на фасаде здания с целью привлечь жителей Самары в один из близлежащих баров. Однако изображение Джоконды в таком виде антимонопольщики посчитали неприличным.

В УФАС напомнили, что в Международном кодексе рекламной практики говорится, что реклама должна соблюдать общепринятые нормы пристойности. Между тем образ Моны Лизы употребляется как поэтический символ красивой и загадочной женщины, отметили в контролирующей организации. Изменения, внесенные в оригинальный портрет (кружка с алкогольным напитком, пена на губах), не соответствуют нормам этики, нравственности и морали, отмечается в сообщении пресс-службы.

К тому же баннер установили на расстоянии менее 100 метров от Парка имени Юрия Гагарина, который используется для семейного, в том числе детского отдыха, а это нарушает статью 5 Федерального закона «О рекламе», подчеркнули в УФАС.

Предпринимателю, разместившему рекламную конструкцию, было направлено предписание удалить скандальное изображение. В настоящее время оно выполнено, подытожили в пресс-службе антимонопольного органа.

12:08, 13 октября, 2021
Евгений Кандаков
201
0
#реклама\n#Самара\n#УФАС\n#пиво\n#алкоголь\n#бары\n#запреты\n#скандал\n#картины\n#Леонардо да Винчи\n#Мона Лиза\n#курьезы
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