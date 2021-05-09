Во время парада Победы на Красной площади россиянам покажут 190 боевых машин

В том числе будет представлено 35 образцов новой и модернизированной техники.



Москва. Какую новую военную технику увидят зрители парада Победы 9 мая 2021 года в Москве, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом пишет «Интерфакс» по итогам заседания коллегии ведомства.

В частности, по Красной площади в День Победы пройдут более 12,5 тыс. военных. В параде примут участие свыше 190 единиц вооружения и боевых машин, 76 летательных аппаратов. Среди них будет представлено 35 образцов новой и модернизированной военной техники, уточнил Сергей Шойгу.

Министр подчеркнул, что распространения коронавирусной инфекции среди участников шествия не допущено, на площадь выйдут только те военные, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

Добавим, военный парад, посвященный празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется на Красной площади в 10:00 МСК.