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Во время парада Победы на Красной площади россиянам покажут 190 боевых машин

11:04, 09 мая, 2021
Евгений Кандаков
Во время парада Победы на Красной площади россиянам покажут 190 боевых машин
11:04, 09 мая, 2021
Евгений Кандаков
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#Великая Отечественная Война\n#парад\n#День Победы\n#военные\n#Минобороны\n#Сергей Шойгу
Фото: скриншот видео с YouTube
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В том числе будет представлено 35 образцов новой и модернизированной техники.

Москва. Какую новую военную технику увидят зрители парада Победы 9 мая 2021 года в Москве, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом пишет «Интерфакс» по итогам заседания коллегии ведомства.

В частности, по Красной площади в День Победы пройдут более 12,5 тыс. военных. В параде примут участие свыше 190 единиц вооружения и боевых машин, 76 летательных аппаратов. Среди них будет представлено 35 образцов новой и модернизированной военной техники, уточнил Сергей Шойгу.

Министр подчеркнул, что распространения коронавирусной инфекции среди участников шествия не допущено, на площадь выйдут только те военные, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

Добавим, военный парад, посвященный празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется на Красной площади в 10:00 МСК.

11:04, 09 мая, 2021
Евгений Кандаков
42
0
#Великая Отечественная Война\n#парад\n#День Победы\n#военные\n#Минобороны\n#Сергей Шойгу