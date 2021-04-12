Летчик-космонавт Волынов выдвинул собственную версию гибели Гагарина

Он входит в состав комиссии по изучению обстоятельств трагедии.



Москва. Свою версию причин авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин, озвучил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Борис Волынов. Об этом пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

По мнению Волынова, самолет Юрия Гагарина мог столкнуться с метеозондом. Вес такого аппарата составляет около килограмма. Этого достаточно, чтобы вызвать крушение врезавшегося в него воздушного судна. При этом заметить метеозонд на большой скорости невозможно.

В то же время космонавт напомнил, что авиакатастрофу, в результате которой погиб Гагарин, могли вызвать разные причины. Установить истину было сложно и в первые дни после трагедии, и сейчас.

Напомним, Борис Волынов входил в первый отряд космонавтов и готовился к полету вместе с Гагариным. Также он входит в комиссию по расследованию причин гибели первого человека, побывавшего в космосе.

Первый полет Гагарина вокруг Земли состоялся 12 апреля 1961 года и продолжался 108 минут. 7 лет спустя, 27 марта 1968 года учебный самолет МиГ-15УТИ, на борту которого находились летчик-космонавт Юрий Гагарин и летчик-инструктор Владимир Серегин, разбился во Владимирской области. Оба члена экипажа погибли. Согласно официальной версии, самолет вошел в штопор по неизвестной причине.