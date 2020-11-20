Ушел из жизни болевший коронавирусом митрополит Казанский и Татарстанский

Владыке было 73 года.



Казань. Татарстан. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался на 74 году жизни. Как пишет «Интерфакс», причиной смерти владыки врачи признали осложнения, вызванные коронавирусом.

На сайте Казанской митрополии сообщается, что будущий иерарх Русской православной церкви родился в Дмитриеве Курской области. Духовную карьеру начал в 1969 году. Окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию и аспирантуру при ней, имел степень кандидата богословия. Был монахом Троице-Сергиевой лавры. В 1977 году Священный Синод направил Феофана в Русскую духовную миссию в Иерусалиме. В дальнейшем служил в Аргентине и Египте. С 1993 года по 1999 год был заместителем митрополита Кирилла (ныне патриарха), когда тот возглавлял синодальный Отдел внешних церковных связей. Был епископом, архиепископом и митрополитом ряда епархий на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, на Урале и в Поволжье. Главой Казанской митрополии стал в 2015 году.