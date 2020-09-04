12 и 13 сентября в России запретят предвыборную агитацию

Об этом рассказали в Центризбиркоме.





Москва. Днями тишины, во время которых запрещена любая агитация, в России объявят 12 и 13 сентября. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, единый день голосования назначен в 2020 году на 13 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила, что 11 и 12 сентября часть россиян сможет принять участие в выборах досрочно. Она отметила, что такой порядок действует только в этом году.

«Следующие выборы будут проходить с учетом недавно принятых изменений в закон, которые позволяют проводить голосование один, два или три дня. И день тишины будет перед первым днем голосования», - приводит агентство слова председателя Центризбиркома.

13 сентября выборы депутатов разного уровня пройдут по всей России, по их итогам будет распределено около 77 тыс. мандатов. Кроме того, в 17 регионах выберут губернаторов.