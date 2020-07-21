Госдума разрешила голосовать три дня

Решение о проведении таких выборов или референдума будет принимать организующая их избирательная комиссия.



Москва. Государственная Дума приняла закон о многодневном голосовании. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, документ был одобрен с рядом поправок в третьем чтении 21 июля.

В частности, новый закон разрешает проводить выборы любого уровня в срок от одного до трех дней. Решение об этом будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

Также документ запрещает в случае принятия решения о многодневных выборах голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование.

Решение о многодневном голосовании может быть принято только в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума и затем не подлежит пересмотру, подчеркнули в пресс-службе Госдумы.

Напомним, впервые многодневное голосование в России было применено в текущем году по вопросу о принятии поправок в Конституцию.