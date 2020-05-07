Бронепоезд времен Великой Отечественной войны нашли в окрестностях Таганрога

Установлена судьба боевой машины и ее экипажа.



Таганрог. Ростовская область. Обломки взорванного бронепоезда нашли под Таганрогом поисковики. Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, в преддверии 75-летия Победы удалось выяснить обстоятельства гибели боевой машины и судьбу экипажа.

От поезда сохранились элементы бронеплощадки, верхняя часть зенитной башни и обшивка, изрешеченная осколками. Извлечь находку на поверхность поисковикам помогли железнодорожники, они же обеспечили безопасность при проведении работ.

Как было установлено, раскопки велись на месте последнего боя бронепоезда №45, относившегося к 8 отдельному дивизиону РККА. Экипаж прикрывал отход основных сил советских войск из Таганрога в октябре 1941 года. В итоге поезд разбомбила немецкая авиация. Однако экипажу удалось спастись. Красноармейцы сохранили знамя своего подразделения и продолжили службу на другом бронепоезде уже в Краснодарском крае. Они участвовали в битве за Кавказ, с боями дошли до Польши. А в 1947 году 8 дивизион принял участие в съемках первого фильма о Сталинградской битве.