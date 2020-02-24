Нынешняя зима стала самой тёплой за 140 лет наблюдений

Прошлый рекорд принадлежал зиме 1961 года.

Москва. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал зиму 2019-2020 годов самой тёплой за 140 лет наблюдений. Об этом сообщают «Известия».

По словам Вильфанда, столбик термометра превышал средние показатели на протяжении всей зимы. Точные данные будут получены в начале марта, но уже сейчас есть основания полагать, что установлен новый температурный рекорд за 140 лет метеорологических наблюдений.

До этого самую тёплую зиму зафиксировали в 1961 году. Тогда средняя температура за три месяца составила 2,8 градуса мороза.