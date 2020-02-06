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Данные миллиона российских микрозаемщиков выставили на продажу в Сети

12:49, 06 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Данные миллиона российских микрозаемщиков выставили на продажу в Сети
12:49, 06 февраля, 2020
Евгений Кандаков
195
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#кредиты\n#кража\n#денежные займы\n#персональные данные\n#утечка информации
Фото: pixabay.com
195
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Сведения могут быть использованы для спам-звонков, рассылок и мошеннических схем.

Москва. Базу личных данных россиян, одалживавших деньги в микрофинансовых организациях, может купить любой желающий. Как сообщает РБК, имена, номера паспортов и телефонов продают на специализированном сайте.

В подборке - 1,2 млн записей. Журналисты агентства обзвонили некоторых граждан, данные которых выложены в открытой части лота. Выяснилось, что большинство из них в 2017-2019 годах брали кредиты в компании «Быстроденьги». Также обнаружены данные клиентов МФО «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад».

В настоящее время «Займер» проводит внутреннюю проверку на предмет возможного хищения персональных данных заемщиков. По предварительным данным, утечка не подтвердилась, но для полной уверенности руководство компании обратилось в правоохранительные органы. «Микроклад» отрицает наличие данных своих клиентов в пробной части базы. Остальные МФО на запросы агентства не ответили.

Персональные данные микрозаемщиков злоумышленники могут использовать для спам-звонков и рассылок, а также различных мошеннических схем, в том числе – оформления онлайн-кредитов на ничего не подозревающих граждан.

12:49, 06 февраля, 2020
Евгений Кандаков
195
0
#кредиты\n#кража\n#денежные займы\n#персональные данные\n#утечка информации

 

 

 


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