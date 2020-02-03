Уволившаяся после скандала глава горсовета Керчи попросила не травить ее детей

Мая Хужина подала в отставку после критики за раздачу блокадникам пирогов в виде батонов.



Керчь. Республика Крым. Ушедшая в отставку после скандала с поздравлением блокадников бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина призвала прекратить травлю своих детей. Об этом она заявила журналистам, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

По словам бывшей чиновницы, сама она в состоянии выдержать последствия скандала, в том числе - травлю в соцсетях, поскольку, как она выразилась, «может отсеять троллей и ботов». Но женщину беспокоит то, что под удар попали ее дочери.

«Я прошу оградить моих детей. Я боец, я могу воевать, но мои дети не должны от этого страдать. А сейчас начинается травля старшей дочери, младшей дочери», - приводит агентство слова Маи Хужиной.

Напомним, Мая Хужина вместе с группой чиновников и депутатов поздравила живущих в Керчи ветеранов Ленинграда с юбилеем прорыва блокады города. Фотоотчет об этом вызвал возмущение в соцсетях. Пользователи посчитали странными подарки блокадникам в виде батонов (позднее выяснилось, что это были караимские пироги с мясом и картофелем). Также, по мнению многих комментаторов, делегация была одета в вызывающе дорогие шубы. На фоне скандала, 3 февраля депутаты Керченского горсовета досрочно прекратили полномочия Хужиной и её заместителя.