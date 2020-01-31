Снежный январь в Ижевске, новая зарплата Дмитрия Медведева и медицинская чрезвычайная ситуация международного значения: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! В последний день первого месяца 2020 года глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что в городе с начала января выпало 158% средней месячной нормы осадков.

«По количеству выпавшего в январе снега мы близки к прошлому февралю», – отметил градоначальник.

Платят больше:

В Удмуртии увеличилось вознаграждение за добровольную сдачу оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Теперь выплаты составят:

за сдачу нарезного огнестрельного оружия – 6000 рублей;

за боевые гранаты с запалом, гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие, изъятое из гражданского оборота – 4000 рублей;

за обрезы, самодельное огнестрельное оружие – 4000 рублей;

за газовое, холодное и метательное оружие – 2000 рублей;

за один патрон к нарезному огнестрельному оружию – 30 рублей;

за одно взрывное устройство – 3000 рублей;

за один грамм взрывчатого вещества – 5 рублей.

Кроме того, за достоверную информацию о незаконном хранении оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств полагается 50% от вознаграждения.

В 2019 году жители республики сдали 9 единиц оружия и 21 тыс. боеприпасов, получив в общей сложности 478,8 тыс. рублей.

Новая зарплата:

На посту заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев будет получать 618 713 рублей в месяц. По данным Ленты, за год бывший премьер-министр страны заработает 7,42 млн рублей.

Для сравнения: доходы Медведева за 2018 год, согласно его декларации, обнародованной в апреле 2019-го, составили 9,9 млн рублей, в предыдущие два года — около 8,6 млн рублей.

При этом Медведев как бывший президент России имеет право на ежемесячное пожизненное содержание в размере 75 процентов от зарплаты главы государства, однако оно не выплачивается, если экс-президент находится на госслужбе.

Напомним, в середине января правительство России во главе с Медведевым было отправлено в отставку. Бывший премьер перешел на должность заместителя председателя Совбеза, которая была создана специально для него, и сохранил пост лидера партии «Единая Россия».

Не батоны, а пироги:

После скандала с подаренными блокадникам батонами глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке. Об этом сообщает Газета со ссылкой на РИА Новости.

Крымские чиновницы пришли к ветеранам, живущим в Керчи, в шубах и подарили им по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Фото быстро разлетелись по сети.

Позже пресс-секретарь городского совета Керчи заявила, что это был не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом и картофелем.

ЧС:

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, начавшуюся в Китае, медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения, пишет Эхо Москвы.

При этом специалисты ВОЗ не нашли оснований для ограничения международных поездок и торговли.

Общее число заразившихся новым типом коронавируса в Китае достигло почти 9 700 человек, число смертельных исходов составляет 213.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке.