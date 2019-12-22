Роуминг между Россией и Белоруссией отменят к осени следующего года

Российская сторона уже согласовала финальную версию карты.

Москва. Роуминг между Россией и Белоруссией отменят не позднее сентября 2020 года. Как сообщает РенТВ, об этом заявил пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию дорожной карты.

К моменту отмены платы за входящие звонки все технические, организационные мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков должны быть закончены, подчеркнул Новиков.

Российская сторона уже согласовала финальную версию карты и подписала ее 19 декабря. Теперь ожидается согласование Белоруссии.