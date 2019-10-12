Наказание за жестокое обращение с животными могут внести в КоАП РФ

Новые нормы планируется включить в Главу 20 кодекса.

Москва. Наказание за жестокое обращение с животными могут внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Как пишет Взгляд со ссылкой на РИА «Новости», с такой инициативой выступила Российская кинологическая федерация (РКФ).

Новые нормы планируется включить в Главу 20 КоАП. Они будут устанавливать ответственность за правонарушения, описанные законе «Об ответственном обращении с животными».

Например, штраф за натравливание животных на других животных может составить от 3 до 5 тыс. рублей, а за натравливание на людей – от 5 до 30 тыс. рублей. За проведения на животных без применения обезболивающих средств ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать непереносимую боль, предлагается ввести штраф для граждан в размере от 500 рублей до 2 тыс. рублей; для должностных лиц – от 5 тыс. до 15 тыс. рублей; для юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных во время зрелищных мероприятий, кормление хищников другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения, пропаганду жестокого обращения с животными и другие нарушения.