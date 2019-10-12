  • $ 64.22 ↓
  • € 70.73 ↓

Наказание за жестокое обращение с животными могут внести в КоАП РФ

13:37, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
Наказание за жестокое обращение с животными могут внести в КоАП РФ
13:37, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
71
0
#животные\n#Россия\n#закон\n#КоАП
Фото: Pixabay
71
0

Новые нормы планируется включить в Главу 20 кодекса.

Москва. Наказание за жестокое обращение с животными могут внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Как пишет Взгляд со ссылкой на РИА «Новости», с такой инициативой выступила Российская кинологическая федерация (РКФ).

Новые нормы планируется включить в Главу 20 КоАП. Они будут устанавливать ответственность за правонарушения, описанные законе «Об ответственном обращении с животными».

Например, штраф за натравливание животных на других животных может составить от 3 до 5 тыс. рублей, а за натравливание на людей – от 5 до 30 тыс. рублей. За проведения на животных без применения обезболивающих средств ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать непереносимую боль, предлагается ввести штраф для граждан в размере от 500 рублей до 2 тыс. рублей; для должностных лиц – от 5 тыс. до 15 тыс. рублей; для юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных во время зрелищных мероприятий, кормление хищников другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения, пропаганду жестокого обращения с животными и другие нарушения.

13:37, 12 октября, 2019
Ксения Чернова
71
0
#животные\n#Россия\n#закон\n#КоАП

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Двое погибли и шестеро пострадали в аварии на «встречке» в Удмуртии

09:04, 06 октября, 2019
3955

Во время пешего похода в Можге на ребенка упало дерево

3254
17:38, 05 октября, 2019

В Удмуртии упавшее дерево повредило два автомобиля

2963
14:34, 08 октября, 2019

В Ижевске подростки избили девушку

2330
17:36, 10 октября, 2019

Авария на трассе в Удмуртии, день рождения Владимира Путина и незаконные запросы кредитных историй: что произошло минувшей ночью

2251
08:00, 07 октября, 2019

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

14:48, 08 октября, 2019
1743

Экс-депутата Якутии на охоте убил медведь

1460
12:54, 05 октября, 2019

В Череповце погиб мужчина при попытке вскрыть банкомат

1281
13:20, 08 октября, 2019

Несовершеннолетнюю студентку МГТУ имени Баумана убили в Подмосковье

998
18:30, 05 октября, 2019

Гироскутеры и электросамокаты введут в ПДД

844
10:24, 05 октября, 2019

Фуркад назвал сроки завершения карьеры

14:21, 06 октября, 2019
1626

Двое жителей Германии погибли, отравившись колбасой

1250
12:31, 05 октября, 2019

Операторы назвали самые перегруженные туристами места в мире

847
10:28, 08 октября, 2019

Туристам в Египте запретят кормить местных рыб

832
14:38, 05 октября, 2019

ФБР на час задержало в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы России

804
10:11, 06 октября, 2019

Мультимедиа

Финальные матчи детской лиги футбола 2019 в Ижевске

11 октября, 2019

Педагоги Ижевска прошли экообучение и готовы вести урок «Секреты переработки»

09 октября, 2019

Регоператор установил 200 контейнеров для раздельного сбора отходов

07 октября, 2019