Слоны пришли на пляж под Калининградом принять песчаные ванны

А жители города создали петицию против цирков с животными.

Калининград. Цирковых слонов из гастролирующего шоу привезли купаться на залив в посёлке Прибрежный под Калининградом. Как передаёт «Росбалт», сами жители создали петицию за запрет цирков с животными.

Подписи поставили уже более 100 тыс. человек. Авторы петиции отметили, что пока весь мир отказывается от цирков с животными, администрация Калининграда позволяет «средневековым аттракционам» появляться в городе. Документ с требованием запретить размещение подобных цирков с животными в Калининграде и отказать в гастролях «Шоу слонов» направят главе города Алексею Силанову и губернатору Калининградской области Антону Алиханову.