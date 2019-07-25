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«Лёва, Леонид!»: россияне попросили Леонардо Ди Каприо спасти Байкал

09:25, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
«Лёва, Леонид!»: россияне попросили Леонардо Ди Каприо спасти Байкал
09:25, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
457
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#экология\n#соцсети\n#Леонардо Ди Каприо\n#Байкал
Фото: pixabay.com
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Пользователи атаковали Instagram актёра.

Москва. Пользователи российского сегмента Instagram заполонили комментариями посты американского актёра Леонардо Ди Каприо. Как передаёт РИА Новости, россияне призывают его обратить внимание на экологическую ситуацию на озере Байкал.

Пользователи призывают актера помочь с борьбой с загрязнением озера, а также бороться с наплывов туристов, нарушающих экосистему озера.

«Лёва, надо спасать байкал #save_baikal», - пишет nezabydka_khv.

«Леонид, ты же помнишь "Титаник", не дай бог Байкалу такую же участь, выполни свою миссию по его спасению, тем более у тебя русские корни», - добавляет dvurechenskaia21.

«Лео! Пришло наше время сделать что-то полезное для всего мира. Помоги нам с Байкалом, а мы в долгу не останемся! Только попроси!» - заявляет xalat_xalaty_xalat_savebaikal.

Многие призывают актёра приехать в Россию. Некоторые пользователи пишут стихи, а другие пишут рецепты блюд из рыбы, которая водится лишь в озере Байкал.

Ажиотаж россиян был вызван тем, что предки Ди Каприо имеют российские корни, а также тем, что актёр ведёт активную деятельность по защите окружающей среды. За последние 20 лет Ди Каприо вложил порядка 100 миллионов долларов в экологические проекты.

09:25, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
457
0
#экология\n#соцсети\n#Леонардо Ди Каприо\n#Байкал

 

 

 


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