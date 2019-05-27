Минобороны планирует ужесточить правила призыва

Врачи смогут дважды в год проверять здоровье «отсрочников».

Москва. Министерство обороны России готово ужесточить процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах. Как пишут «Известия», согласно поправкам, врачи смогут проверять призывников, которые получили отсрочку от службы, дважды в год: во время весенней и осенней призывной кампании.

То есть комиссия сможет поставить под сомнения диагнозы, поставленные гражданскими медиками, и переотправлять парней на обследование в госпитали. Изменится и терминология: понятие «осмотр» сменится на «освидетельствование».

«Медосмотр — это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование — это обследование с заключением о степени годности к военной службе», — пояснил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Ожидается, что поправки, которые доработают к концу мая, усложнят жизнь тех, кто продает и покупает справки. Тем не менее, не легче станет и юношам, которые не могут идти в армию из-за реальных серьезных диагнозов вплоть до инвалидности.

«По новому закону получается, что медицинское освидетельствование можно проводить неограниченное количество раз. Поэтому важно соблюсти баланс — не задергать потенциальных призывников, это не должно превратиться в охоту на ведьм», - сказал Жердев.

Отмечается, что процедура переосвидетельствования будет касаться только призывников, у которых есть надежда на выздоровление. В таком случае негодных к службе при наличии медпоказаний будут направлять «в медицинскую организацию для оказания помощи». То есть юноша либо будет вылечен и призван, либо, если болезнь хроническая, освобожден от службы.

Согласно данным Минобороны, примерно 30% призывников не годны к строевой. Чаще всего молодые парни жалуются на плоскостопие, сколиоз, миопию, гипертонию и кожные болезни. В последнее время выросли случаи сахарного диабета.