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Северные регионы России завалило снегом

11:35, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
11:35, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
464
0
#погода\n#Ямал\n#снег\n#Архангельск\n#Мурманская область\n#Коми\n#Россия.
Фото: discoveryamal89 (Инстаграм)
464
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Непогода обрушилась на Ямал, Коми, Архангельскую и Мурманскую области.

Москва. Снег обрушился на северные регионы России. За неделю до начала лета непогода пришла на Ямал, в республику Коми, в Архангельскую и Мурманскую области, пишет портал «360».

Самая снежная ситуация наблюдается на полуострове: аэропорты задерживают рейсы, движение паромной переправы Салехард — Лабытнанги закрыто, затруднен трафик общественного транспорта. В 7 районах объявили штормовое предупреждение, скорость порывов ветра может достигать 24 м/сек. Местные власти выводят на дороги все больше снегоуборочной техники.

«Плохая примета — убирать зимние вещи раньше июня… Очень плохая», — делятся фотографиями настоящей зимы в сети.

Не лучше ситуация обстоит в Воркуте, где последние два дня бушует метель, идет снег, а температура упала до -5 градусов. Ветер со скоростью 22 м/с гоняет прохожих по снегу, покров которого составляет около 95 см.

Архангельскую и Мурманскую области лишь слегка припорошило. На фотографиях не видно ни сугробов, ни метели.

«Вообще-то, я люблю грозу в начала мая… А не снегопад в начале июня…», — пишут жители Североморска во «ВКонтакте».

 

11:35, 24 мая, 2019
Дарья Снидкова
464
0
#погода\n#Ямал\n#снег\n#Архангельск\n#Мурманская область\n#Коми\n#Россия.
МирТесен

 

 

 


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