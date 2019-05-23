В WWF предрекли исчезновение 6 видов животных в России

В это же время популяция амурских тигров возросла в разы.

Москва. В России могут исчезнуть 6 видов животных. Об этом сообщила пресс-служба всемирного фонда дикой природы (WWF), пишет RT со ссылкой на ТАСС.

«По мнению наших экспертов, под угрозой исчезновения в России сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осётр и калуга», — сообщили зоозащитники.

В это же время в фонде отметили рост популяции некоторых видов, которые находились на грани вымирания в прошлом веке. К примеру, численность амурского тигра возросла с 50 до 580 особей.